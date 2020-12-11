Генерал Назаров проиграл апелляцию по делу о крушении Ил-76 под Луганском

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор к семи годам заключения генералу Виктору Назарову, обвиняемому в небрежном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия — катастрофу самолета Ил-76 с 40 десантниками и 9 членами экипажа. Об этом сообщает «Укринформ».



«Приговор Павлоградского горрайонного суда оставить без изменений», — зачитали в суде.



На момент трагедии генерал-майор Назаров был начальником штаба антитеррористической операции. Следователи доказали, что он знал об угрозе, не организовал противодействия террористам и не обеспечил защиту военных. Назаров вины не признал, перед родственниками погибших не извинился.



Рассмотрение дела длилось 5 лет.



В зале суда Назарова не взяли под стражу.



Самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года вблизи аэропорта в Луганске. Все, кто был в самолете, погибли.



27 марта 2017 года Павлоградский горсуд признал виновным в «небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям» генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета. Назарова приговорили к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.