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В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствий со стороны боевиков на границе Украины и РФ

23 мая 2021, 10:57

В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствий со стороны боевиков на границе Украины и РФ

Незаконные вооруженные формирования по-прежнему ограничивают возможности мониторинга СММ ОБСЕ участков на границе с РФ, которые не контролирует Украина. Об этом сообщается в отчете миссии.

20 мая в пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки Луганской области явно вооруженный боевик сказал патрулю СММ покинуть этот район.

В тот же день на железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке двое вооруженных боевиков также сказали патрулю миссии покинуть этот район.

В обоих случаях ограничений боевики ссылались на «отсутствие [у членов СММ] разрешения от лиц, которым принадлежит фактический контроль».

21 мая боевик группировки «ДНР» не разрешил патрулю СММ проехать в направлении Новоазовска, которій находится вблизи морской границы с РФ. Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через него в обоих направлениях

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