В Мариуполе построят новую музыкальную школу за 52 миллиона гривен

Проект строительства музыкальной школы в Мариуполе / Фото: пресс-служба горсовета

В Мариуполе исполком городского совета утвердил проект строительства новой музыкальной школы. Общая стоимость проекта – более 52 миллионов гривен. К его реализации планируется привлечь средства Европейского инвестиционного банка, сообщает пресс-служба горсовета.



Трехэтажное здание, в котором обустроят 24 класса для музыкальных занятий, будет пристроено к школе №10. Под строительство отвели участок площадью более 3,5 гектара.

Как отмечают в горсовете Мариуполя, музыкальная школа Левобережного района №3, здание которой было сдано в эксплуатацию в 1965 году, сейчас находится в аварийном состоянии. После осмотра здания экспертная комиссия решила, что надежнее будет построить новое помещение.



Пристройка будет оснащена необходимыми системами жизнеобеспечения, в классах и кабинетах оборудуют видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализации. Помещение обустроят мебелью и техникой. Кроме этого, проект предусматривает благоустройство внешней территории.

В данное время мариупольская музыкальная школа №3 – одна из крупнейших в Донецкой области, в ней обучается около 1,5 тысячи детей.