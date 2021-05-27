Ахметов заявил об амбициях «Шахтера» выиграть еврокубок

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что мечтает вновь привезти в Украину еврокубок, передает пресс-служба клуба.



«Конечно, хочется выиграть европейский трофей. Это непросто. Без "Донбасс Арены", без своего стадиона, об этом громко заявлять... Непросто. Мы все-таки играем на чужих полях. В чемпионате — выигрывать, в Кубке — выигрывать. Это понятно. И делать все для того, чтобы у нас была очень сильная команда и мы шли в Европе вперед, вперед и вперед. Нам нужны победы в Европе», — отметил он.



По словам Ахметова, выиграть европейский титул сейчас не так легко, поскольку выросло качество команд, соревнующихся за победу в Лиге Европы.

Главным тренером футбольного клуба «Шахтер» на следующие два сезона, после ухода Луиша Каштру, стал Роберто Де Дзерби. Итальянец уже 34-й главным тренером в истории клуба.