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Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая

30 мая 2021, 23:51

Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 89 212 заболевших ковидом. Из них 82 961 человек выздоровел, а 2 233 — умерли. За неделю зафиксировано 812 заболевших и 94 умерших.

Группировка «ДНР» признает 38 851 заболевших COVID-19: 31 401 человек выписаны, 2 927— скончались. За неделю — 1 534 новых случаев болезни и 140 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 077 случаев коронавируса: 23 771 человек выздоровел, 886 — умерли. За неделю — 290 новых случаев болезни и 35 летальных случая.

Группировка «ЛНР» подтверждает 4767 случаев COVID-19: выписали 4 136 человек, 439 — умерли. За неделю — 130 новых случаев болезни и 10 умерших.

Урегулирование конфликта

Советники лидеров Нормандского формата во время видеоконференции 26 мая не смогли согласовать общее заявление о возвращении к полному режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Политика

Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. РФ как одна из сторон переговоров в лице главы своего МИД Сергея Лаврова отреагировала заявлением о том, что Кравчук не может принимать решение об изменении формата и места переговоров по Донбассу.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что перенос переговоров будет рассматривать новое руководство ОБСЕ, которое придет в результате ожидаемой вскоре ротации.

Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» двумя месяцами, вместо стандартного четырехмесячного продления.

Общество

Лисичанский городской суд заочно приговорил руководительницу «прокуратуры» неподконтрольного властям Алчевска к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Подконтрольная группировке «ДНР» газета «Донецкое время» пишет, что население отдельных районов Донетчины задолжало перед коммунальным предприятием «Вода Донбасса» 1 более одного миллиона рублей. Тех, у кого размер задолженности составляет более одной тысячи рублей при отсутствии оплаты в течение года, отключают от водоснабжения.

Группировка «ДНР» не впустила в ОРДО двух иностранцев, которые направлялись в составе гуманитарной миссии ЮНИСЕФ. Причиной якобы стало то, что эти люди ранее «входили в состав запрещенных в России и других странах организаций».

Права человека

Группировка «ЛНР» запретила выезжать за пределы подконтрольной ей территории жителям с местной пропиской чаще одного раза в месяц.

Группировка «ДНР» приговорила своего бывшего боевика Олега Дмитриенко к десяти годам в исправительной колонии строго режима по обвинению в «государственной измене».

Боевые действия

С 2017 года ЮНИСЕФ зафиксировал 380 нападений на водную инфраструктуру на Донбассе, четыре из них произошли с начала 2021 года.

Житель села Славное получил огнестрельное осколочное ранение грудной клетки в ходе обстрела 26 мая.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Когда закончится гуманитарная блокада на пунктах пропуска и что уже вскоре изменится для дончан, едущих через Россию // Референдум по вопросу Донбасса: все «за» и «против» // Как абитуриенты из Донецка и Луганска прорываются на экзамены для поступления в украинские вузы.

«Донбасс Реалии»: Как Беларусь торгует с Украиной несмотря на союз с Россией? // Чем для Украины обернется встреча президентов США и России? // «Шахтёр» и Донбасс Арена: Донецк тоскует по футболу.

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