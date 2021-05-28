Вопрос переноса ТКГ из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ – Арестович

Перенос переговоров по Донбассу из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ, которое придет в результате ожидаемой вскоре ротации. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



Арестович отметил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что Беларусь не может быть площадкой для переговоров ТКГ, поскольку склоняется к одной из сторон конфликта.



«Кравчук заявил политическую позицию. С его точки зрения, Беларусь трудновато считать нейтральной при нынешнем режиме Лукашенко, а именно это является главным условием, чтобы предоставлять нейтральную площадку для сторон, которые конфликтуют. Если страна склоняется к одной из сторон конфликта, то стоит ли там проводить – вопрос. Кравчук на него ответил однозначно: нет, нельзя», – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.



Однако, по его словам, перенос заседаний ТКГ из Минска пока не обсуждается на официальном уровне.



«До перехода в практическую плоскость еще далеко, потому что "ковидные" ограничения продлятся еще год-полтора, поэтому никто не консультируется на эту тему. Есть неформальные переговоры Кравчука с ОБСЕ, но в ОБСЕ готовится ротация тех, кто занимается Украиной, поэтому решать этот вопрос будет другое руководство ОБСЕ», – пояснил Арестович.



При этом он акцентировал, что вопрос переноса работы ТКГ может заблокировать Россия. «Но согласие должна дать российская сторона. Даст ли она согласие – вот вопрос»,– сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть из-за отмены авиасообщения. По словам Кравчука, учитывая сложившуюся ситуацию и диктаторское поведение самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске новой площадки.



Но это заявление резко отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что «не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа». Москва неоднократно высказывалась против переноса переговоров ТКГ из Беларуси.