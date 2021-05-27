Ермак: Нормандские советники не согласовали общее заявление по установлению «тишины» на Донбассе

Советники лидеров Нормандского формата во время видеоконференции 26 ма яне смогли согласовать общее заявление о возращении к полному режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.



Ермак, в частности, сообщил, что сегодня на Донбассе снайперским выстрелом был убит украинский военный.



«Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли», — отметил он.



В свою очередь, генсек ОБСЕ призвала прилагать максимум усилий по оказанию гуманитарной поддержке жителей Донбасса.



«Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии — на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми», — сказала Шмид.



В то же время она отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии. Более 90% этих случаев происходят на подконтрольной боевикам территории.



«Также тревожная тенденция — увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии», — отметила она.



Ермак заверил, что украинская сторона акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров на всех международных площадках.