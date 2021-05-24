«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине

В отдельных районах Донецкой области население задолжало перед коммунальным предприятием «Вода Донбасса» 1 более одного миллиона рублей. Об этом пишет газета «Донецкое время», подконтрольная группировке «ДНР». Наиболее остро эта проблема стоит в Горловке и Дебальцево. В Горловке с каждым годом процент оплаченных услуг уменьшается.



Ранее компания приняла решение об отключении должников от услуг водоснабжения.



Речь идет о долгах размером от 1 тысячи рублей, с отсутствием оплаты более года. Подразделения «Вод Донбасса» отключают от услуг водоснабжения исключительно потребителей частного сектора. Перед этим они подают списки потребителей-должников для согласования с местными «администрациями», которые подчинены «ДНР». Однако, издание пишет, ответы от «чиновников» отсутствуют – они не помогают компании отключать должников от услуг водоснабжения.



Перед отключением потребителям предлагают заключить договор реструктуризации задолженности, чтобы погасить долг частями.



В целом по сравнению с 2014-2015 годами ситуация с оплатой потребителями услуг водоснабжения улучшилась, отмечают в компании. В 2015 году средний уровень оплаты услуг водоснабжения населением составлял 63,9%, за первый квартал 2021 года он составил 81,3%.

С 1 февраля, на подконтрольной группировке «ДНР» территории повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, для населения тарифы на услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения увеличились на 20%. Тарифы на электроэнергию увеличились на 30 %, на природный газ — на 16%, на водоотведение — на 11%.