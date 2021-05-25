На Донбассе зафиксировано 380 нападений на водную инфраструктуру – ЮНИСЕФ

В зоне конфликта на востоке Украины с 2017 года было зафиксировано 380 нападений на водную инфраструктуру, четыре из них произошли с начала 2021 года. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ о доступе к воде в странах, где продолжаются военные конфликты.



В отчете анализируется ситуация в девяти странах мира, включая Украину. По данным ЮНИСЕФ, в этих странах почти 48 миллионов человек, включая детей, имеют ограниченный доступ к чистой воде и надлежащим санитарным условиям, из них 3,2 миллиона человек – на востоке Украины.



«Отсутствие чистой питьевой воды может нести больше рисков для детей, чем сам вооруженный конфликт – для детей до 15 лет риск умереть от заболеваний, связанных с плохой водой и санитарными условиями, втрое выше, чем от насилия. А для малышей в возрасте до 5 лет этот риск выше в 20 раз», – подчеркивают в ЮНИСЕФ.



Как указано в отчете, с 2016 года водная инфраструктура вблизи линии соприкосновения на Донбассе подвергалась повреждениям из-за обстрелов в среднем каждые четыре дня.



«В пострадавших от конфликта Донецкой и Луганской областях в восточной Украине системы жизнеобеспечения являются централизованными – со связями между водной и энергосистемой и системой отопления, а это порождает большие риски: одно нападение может задеть миллионы людей и привести к вынужденному переселению или болезням», – говорится в отчете.



Кроме того, международные эксперты отмечают, что персонал, обслуживающий водную инфраструктуру, часто обстреливают во время ремонтных работ, в частности снайперы, несмотря на то, что рабочих можно четко идентифицировать.



Так, с начала конфликта в 2014 году до апреля 2018 года девять рабочих погибли, около 30 – были ранены при исполнении служебных обязанностей.