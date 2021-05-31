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ООС: На Донбассе стреляли из гранатометов и не только

31 мая 2021, 08:25

ООС: На Донбассе стреляли из гранатометов и не только

В воскресенье, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные насчитали четыре обстрела. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Огонь минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия вели в районе Майорска и Золотого-4. Также в направлении Майорска незаконные вооруженные формирования стреляли дважды из ручных противотанковых гранатометов, чтобы заминировать участок территории дистанционно.

По состоянию на 7:00 утра, 31 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, отмечают в пресс-службе.

В то же время незаконные вооруженные формирования «ДНР» сообщают в своих изданиях, что утром в понедельник обстреляна Ясиноватая. Вчера, по заявлению боевиков, велся обстрел Широкой Балки. В группировке «ЛНР» заявили, что с начала текущих суток обстрелу подвергся район села Калиново-Борщеватое.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 26 мая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 32 384 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 430 взрывов, 5 471 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет, а также не менее 16 148 очередей и выстрелов).

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