Меркель и Макрон: «Нормандский формат» должен работать дальше

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования на Донбассе нужно через «нормандский формат». Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает «Интерфакс-Украина».



«В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно... Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем "нормандский формат", в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс», — отметил французский президент.



По его словам, для дальнейшей работы в этом формате «требуется решимость, систематическая работа».



«Мы продолжаем», — подытожил Макрон, говоря о «нормандском формате».



Ангела Меркель считает, что «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси.



«Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», — сказала Меркель.



Тем не менее, отметила она, «нормандский формат» должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.