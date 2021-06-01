Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►

01 июня 2021, 17:33

Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►

Брендовые носки, произведенные на Рубежанской чулочной мануфактуре / Фото: Dodo Socks Брендовые носки, произведенные на Рубежанской чулочной мануфактуре / Фото: Dodo Socks

Для многих становится настоящим открытием, что разноцветные носки, которые завоевали любовь украинских хипстеров и не только, производят в Луганской области. Брендовая продукция, которая набирает популярность в Европе, сходит со станков Рубежанской чулочной мануфактуры. На уникальном производстве побывали корреспонденты «Новостей Донбасса».

Рубежанская чулочная мануфактура

Как расказала менеджерка по сбыту Рубежанской чулочной мануфактуры Дарья Винник, фабрика сотрудничает со многими украинскими носочными брендами.

«Самые знаменитые, наверное, это Dodo Socks, которые знают даже в мире и на них ориентируются. Когда иностранцы узнают, что они делают продукцию у нас, они очень удивляются, очень этому рады», – говорит Дарья Винник.

 

Производство начиналось в 1990-х годах с маленькой комнатки в 20 квадратных метров. Потихоньку предприятие расширялось. До войны носки и колготы продавали в Луганске и Донецке, купить их можно было и в Одессе, и в Киеве.

С началом войны стал вопрос новых точек сбыта продукции, чтобы оставить производство на плаву. И тогда на Рубежанскую чулочную мануфактуру вышли двое львовских айтишников – Марта Турецкая и Андрей Плясун. Они искали производство, которое смогло бы реализовывать их дизайнерские принты, известные под брендом Dodo Socks.

Создатели бренда Dodo Socks

Львовские носки с ярким дизайном стали полностью производиться в прифронтовом регионе. Сейчас процесс вязания механизирован, работает 77 итальянских вязальных станков. Но без ручного труда – не обойтись.

На производстве работают десятки вязальных машин

Коммерческий директор Рубежанской чулочной мануфактуры Филипп Лиманский пояснил, что продукция проходит около шести этапов изготовления: «После вязального цеха у нас носочки попадают в швейный цех, где происходит зашивка мыска. Вязальный цех, швейный цех, выворотка, укомплектовка, ну этапов шесть где-то получается в основном».

При этом брак до покупателя не дойдет. Он исключается прямо здесь, ведь каждое изделие тщательно перед передачей в следующие цеха проверяют.

«Обслуживаю чулочно-носочные автоматы, слежу за бобинами, слежу своевременно за дефектами. Мы надеваем на форму колготы, мы смотрим. Если есть дефект – сразу видно. Просто надо внимательно смотреть», – говорит вязальщица Рубежанской чулочной мануфактуры Ирина Пескунова.

Проверка изделий на брак

Несколько лет назад Рубежанская чулочная мануфактура вышла на экспорт и стала вязать продукцию для Молдовы, Чехии и Словении. С этого года сотрудничают еще и с Нидерландами.

«Мы начали работать с проектом USAID. Он нам помогал правильно выходить на экспортные рынки правильно работать с соцсетями и наш клиент из Норвегии, он нас заметил в соцсетях и написал нам. И он очень был удивлен, что Dodo Socks изготавливает свою продукцию у нас. Это стало для него сигналом, что с нами можно и нужно сотрудничать», – отметила менеджерка по сбыту Рубежанской чулочной мануфактуры Дарья Винник.

Рубежанская чулочная мануфактура выходит на новые рынки

На Рубежанской чулочной мануфактуре работает чуть более 140 сотрудников. За прошлый год здесь связали более 2 миллионов пар изделий.

Сейчас производство планируют расширять, будет закупаться новое итальянское оборудование, появится новый швейный цех. Руководство Рубежанской мануфактуры подчеркивает, что в Украине такое оборудование имеют единицы, и это уже выход в Европу, на совершенно другой уровень качества.

Еще по теме

Места
Рубежное
Прочее
Производство Фабрика

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
все новости
19:13
СБУ разоблачила деятельность группы лиц, которые хотели создать «органы власти» СССР
18:29
Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия
18:04
В Дружковке произошел взрыв в квартире
17:48
В Кремле уверяют, что Россия не прекратит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»
17:33
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:33
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: В Минцсополитики озвучили суммы доплат в июне
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
16:02
«Суд в смартфоне»: Рада приняла закон об электронной системе досудебного расследования
15:49
В Чехии бывшего наемника «ЛНР» заочно осудили на 20 лет заключения
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
15:02
В Пенсионном фонде разъяснили, какие документы нужны для возобновления выплаты пенсии переселенцам
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
14:23
Бассейн в Мариуполе включили в «25 спортивных магнитов Украины»
13:59
В ТКГ озвучили, когда может состояться референдум по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция