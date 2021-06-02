Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года, которое касается мирного урегулирования ситуации на Донбассе.



Текст указа и решения «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» опубликован на сайте Офиса президента.



Документом, в частности, поручается Кабинету министров в двухмесячный срок подготовить с учетом международного опыта законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.



В шестимесячный срок – обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 и обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, для покрытия временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях сигналом украинских радиостанций.



В течение 2021 года предусмотрено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях с созданием вблизи каждого КПВВ гуманитарно-логистических и сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.



Также планируется создание Центра документирования нарушений прав человека и ущерба, причиненного вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и другие мероприятия.



Отдельно прописаны поручения военным и правоохранителям по обеспечению безопасности на линии соприкосновения, на Азовском и Черноморском побережьях, на объектах критической инфраструктуры.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе