По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, на Донбассе с начала боевых действий 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения. Об этом сообщается на странице Офиса омбудсмена Украины в Facеbook.



У омбудсмена отмечают, что невозможность обеспечения госконтроля за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по ту сторону линии соприкосновения.



В то же время, согласно оперативной информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30 мая 2021 года 66 491 детей получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. При этом 95 из них получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.



«Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях. Уполномоченным Верховной Рады по правам человека неоднократно подчеркивалась необходимость разработки нормативно-правовых актов, которые будут предусматривать получение ребенком определенных льгот, выплат, пособий», — говорится в сообщении.

1 июня Верховная Рада приняла постановление № 5343 «О почтении памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Оно предусматривает почтение на государственном уровне памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, ежегодно 4 июня.