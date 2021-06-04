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Данилов рассказал о восьми вопросах, которые СНБО рассмотрел в пятницу

04 июня 2021, 17:02

Данилов рассказал о восьми вопросах, которые СНБО рассмотрел в пятницу

Совет национальной безопаснсоти и обороны на заседании в пятницу рассмотрел восемь вопросов, часть из них – в тайном режиме. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

По его словам, первым вопросом повестки дня была ситуация с безопасностью на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым, а также в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях. Вопрос рассматривался в тайном режиме.

«Речь идет о поручениях президента [Зеленского], которые он дал 27 апреля, находясь в Херсоне, отработать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности именно на этих территориях», – сказал Данилов.

Второй вопрос касался углубления интеграции с НАТО, он тоже рассматривался в тайном режиме. Третьим вопросом СНБО заслушал отчет Службы безопасности Украины по общегосударственной системе борьбы с терроризмом.

Четвертый вопрос – о цифровой трансформации в сфере безопасности и обороны в части, которая относится к Кабинету министров, облгосадминистрациям, расширению сети ситуационных центров и объединению их в единую систему по всей Украине.

Пятый вопрос касался развития авиастроения в Украине на ближайшие годы.

Шестым вопросом СНБО рассмотрел состояние водных ресурсов и обеспечение населения Украины качественной питьевой водой.

«Президент остался недоволен подготовкой этого вопроса. Не все проблемы были определены по этому вопросу, и было решено перенести его рассмотрение на следующее заседание, привлечь дополнительно министерства и ведомства... У нас есть ситуация с Бортнической станцией аэрации в Киеве, по которой уже 10-12 лет рассказывают о каких-то процессах с привлечением средств Японии. Процессы никакие не происходят, и на сегодняшний день выбросы из города Киева вдвое превышают все нормы. Кроме того, обращали внимание на обеспечение водой Кривбасса и южных регионов», – рассказал Данилов.

СНБО также рассмотрел вопрос направления украинских миротворцев в Конго и увеличения этого контингента, а также заслушал отчет министра внутренних дел Арсена Авакова по применению санкций в отношении «воров в законе» и криминальных авторитетов.

Данилов отметил, что после введения санкций СНБО «воров в законе» в Украине не осталось, а количество криминальных авторитетов значительно сократилось, и по ним работа продолжается.

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