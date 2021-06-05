В Украине снизилось суточное число заболевших коронавирусом, выявили 1897 новых случаев

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине выявили 1 897 новых больных коронавирусом – это на 369 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 8 330 человек, а 86 – умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 2 213 580 украинцев. Из них 2 088 712 пациентов выздоровели, а 51 140 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128), и Харьковской (116) областях.



За день провели 60 421 тестирование.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.