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Боевики дважды открывали огонь на Донбассе за прошлые сутки

05 июня 2021, 08:37

Боевики дважды открывали огонь на Донбассе за прошлые сутки

За минувшие сутки, 4 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли украинских военных в районе поселков Пески и Новгородское из минометов 82-го калибра.

По состоянию на 7:00 утра 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Группировка «ДНР» заявила, что утром 5 июня ее позиции были обстреляны в районе поселка Жабуньки.

Со стороны «ЛНР» сообщили, что не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки.

С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня за период с 27 июля 2020 года по 3 июня 2021 года ССМ ОБСЕ зафиксировала не менее 33 248 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 530 взрывов, 5 627 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также как минимум 16 754 очереди и выстрела).

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