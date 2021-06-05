Боевики дважды открывали огонь на Донбассе за прошлые сутки

За минувшие сутки, 4 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли украинских военных в районе поселков Пески и Новгородское из минометов 82-го калибра.



По состоянию на 7:00 утра 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



Группировка «ДНР» заявила, что утром 5 июня ее позиции были обстреляны в районе поселка Жабуньки.



Со стороны «ЛНР» сообщили, что не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки.



С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня за период с 27 июля 2020 года по 3 июня 2021 года ССМ ОБСЕ зафиксировала не менее 33 248 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 530 взрывов, 5 627 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также как минимум 16 754 очереди и выстрела).