В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что компания «Внешторгсервис» в скором времени лишится контроля над крупными промышленными предприятиями на неподконтрольной Украине части Донбасса.



Он отметил, что «правительству» поставлена задача в самые кратчайшие сроки предложить новую модель управления предприятиями, входящими в орбиту «Внешторгсервиса», и решить вопрос невыплаты заработных плат.



«Мы знаем, что основная наша проблема — крупные металлургические и коксохимические предприятия, входящие в орбиту "ВТС". На данный момент мы видим, что та модель, которая была принята после введения Украиной блокады и являлась для нас вынужденной, себя исчерпала», — сказал Пушилин в интервью NewsFront.



Он добавил, что «правительству поставлена задача поменять ситуацию в корне».



«Повторюсь, триггером стали недопустимые задолженности по зарплатам. Люди не могут оставаться без доходов. Это неправильно, так не должно быть. И я рассчитываю, что в самое ближайшее время мы увидим и новые предложения, и эффективные модели управления. Сейчас появляется возможность говорить об инвестициях. Ситуация меняется», — сказал Пушилин.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис».



Компания «Внешторгсервис» формально зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».



В начале 2021 года из-под контроля «Внешторгсервиса» был выведен Донецкий металлургический завод. Также был выеден Енакиевский коксохимпром. Кроме того, была информация, что эта компания уйдет с Алчевского металлургическго комбината. Подробнее об этом «Новости Донбасса» писали здесь.