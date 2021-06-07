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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня

07 июня 2021, 23:23

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области еще у пяти человек выявили коронавирус. Всего зафиксирован 89 751 случай заболевания ковидом. Из них 85 506 человек выздоровели, 2 278 — умерли от осложнений. В Донецкой области также начали вакцинацию от коронавируса жителей временно неподконтрольных власти районов.

В Луганской области подтверждено пять новых случаев COVID-19 и один летальный случай. Всего — 26 276 случаев коронавируса, из которых 24 398 человек выздоровели, 907 — умерли.

Группировка «ЛНР» признает 4 828 случаев заражения коронавирусом, из которых три случая выявлено за минувшие сутки. ВС начала пандемии выздоровели 4 260 человек, 443 — умерли.

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Последний пригласил своего коллегу посетить Вашингтон.

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу пока не планируют обсуждать судьбу арестованного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

Экономика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что компания «Внешторгсервис» в скором времени лишится контроля над крупными промышленными предприятиями на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Общество

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что говорить об открытии КПВВ на линии соприкосновения преждевременно, а «граница» с контролируемой «ЛНР» территорией остается закрытой якобы из-за «бюрократических проволочек».

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