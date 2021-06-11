Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения на Донетчине

Вблизи Богдановки Донецкой области 9 июня был открыт огонь в направлении беспилотника миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Во время запуска аппарата в 2 км к востоку от н. п. Богдановка, в 150 м от северо-западного угла участка разведения в районе Петровского наблюдатели слышали восемь выстрелов из стрелкового оружия.



«По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 560 м к юго-юго-западу от местоположения патруля. Команда миссии приземлила БПЛА и покинула этот район», — говорится в отчете.



Кроме того, во время этого и предыдущего полетов над районами вблизи Богдановки и над участком разведения в районе Петровского этот беспилотник подвергался глушению.