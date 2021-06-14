Двое военных подорвались на взрывном устройстве на Донбассе

В понедельник, 14 июня, на Донбассе в результате взрыва неизвестного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.



Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого — средней тяжести.



«Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины», — говорится в сообщении.