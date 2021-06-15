Зеленский ветировал закон, ослабляющий наказание за недостоверное декларирование

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый 3 июня закон, который устанавливает ответственность для чиновников за недостоверное декларирование.



Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.



Однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.



Таким образом, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, информацию о которых ему предоставили члены семьи. Это дает законодательную «лазейку» недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.



Учитывая это, Зеленский вернул закон в парламент. «Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должно быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы», — отметил он.



Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.



Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.