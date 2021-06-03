Парламент вернул тюремный срок за ложь в декларациях

Верховная Рада поддержала закон, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование. За соответствующий законопроект №4651 во втором чтении и в целом проголосовали 307 народных депутатов.



Документ предлагает усилить ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре 2020 года.



Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это от 51 до 68 тыс. грн), общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн).



Если несоответствие превысит 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (4,5 млн грн), правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 68 до 85 тыс грн).



За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.