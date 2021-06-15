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Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

15 июня 2021, 18:25

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

Пророссийские боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

Как указали в штабе, в районе Новгородского наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Южного применялся противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет БПЛА «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет, добавили в штабе.

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов; на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных, оба госпитализированы.

Группировка «ДНР» заявила, что ее позиции в понедельник были обстреляны в районе Ужовки (бывшее Ленинское), Сосновского, Украинского, Жабуньков.

Группировка «ЛНР» обстрелов не фиксировала.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 июня 2021 года по 13 июня 2021 года зафиксировала не менее 34 157 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 763 взрыва, 5 826 пролетевших неопределенных боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 113 осветительных ракет, а также не менее 17 221 очереди и выстрела).

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.

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