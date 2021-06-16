В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты

В Донецке задержан 63-летний мужчина, который угрожал гранатой жене и дочери. В итоге граната взорвалась из-за неосторожного обращения.



В так называемой «полиции» при группировке «ДНР» рассказали, что мужчина распивал спиртные напитки. Между ним и родными возник конфликт, после чего он достал гранату и начал угрожать женщинам убийством.



Дончанин демонстративно выдернул предохранительное кольцо и, не удержав гранату, уронил ее на пол. В результате взрыва супруга и дочь мужчины получили множественные ранения. Пострадал ли при этом сам мужчина, в «ДНР» не сообщают.