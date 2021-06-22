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Через минные поля: На Луганщине «дельцы» переправляли товар в обход КПВВ «Станица Луганская»

22 июня 2021, 15:57

Через минные поля: На Луганщине «дельцы» переправляли товар в обход КПВВ «Станица Луганская»

На Луганщине военнослужащие из состава Объединенных сил обнаружили двоих мужчин, которые незаконно переправляли товар на временно неподконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Мужчин, которые пытались пробраться через линию соприкосновения в обход КПВВ, накануне вечером задержали на окраине Станицы Луганской.

«Двое дельцов по предварительной договоренности обустроили тайник, куда и свозили товар. После наполнения укрытия, для дальнейшей реализации мужчины должны были переправлять товар на временно оккупированную территорию Украины. Под вечер один из фигурантов на резиновой лодке добрался по реке с ВОТ на контролируемую территорию Украины, где его ждал другой. При попытке наполнения лодки товаром из тайника их и задержали правоохранители», – рассказали пограничники.

Фото: пресс-служба ГПСУ

В ГПСУ подчеркивают, что минные поля с табличками, предупреждающими о минировании боевиками территории вблизи линии соприкосновения, не стали преградой для «заробитчан».

Относительно мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». О них сообщили в правоохранительные органы.

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