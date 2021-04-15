СБУ заблокировала масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО и России

Служба безопасности Украины заблокировала каналы контрабандной переправки табачных изделий из РФ и временно неподконтрольной украинской власти территории. У контрабандистов изъяты оптовые партии табака и сигарет почти на 4 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, сотрудники СБУ разоблачили жителя Старобельска, который организовал канал нелегального перемещения табака из Российской Федерации. Товар мужчина получал вне таможенного контроля от сообщников из РФ, продавать сигареты собирался на Луганщине, используя личные связи среди коммерсантов.



Правоохранители остановили его во время транспортировки 5 тонн незаконно ввезенного табака. При осмотре обнаружили почти 400 мешков контрафакта ориентировочной стоимостью 3 миллиона гривен.



Также СБУ заблокировала поставки на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины контрафактных табачных изделий из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). У организатора трафика выявлено более 11 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения на более чем 800 тысяч гривен. Мужчину разоблачили при попытке переправки товара.



Следователи СБУ установили, что к контрабанде также причастны пятеро жителей Станицы Луганской и ОРДЛО. Участники группы перевозили контрабандный груз на самодельных плавсредствах через реку Северский Донец и складировали его в частном здании. Затем дельцы реализовывали контрафактную продукцию на Харьковщине.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины ведется следствие. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.