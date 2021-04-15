Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ заблокировала масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО и России

15 апреля 2021, 19:06

СБУ заблокировала масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО и России

Служба безопасности Украины заблокировала каналы контрабандной переправки табачных изделий из РФ и временно неподконтрольной украинской власти территории. У контрабандистов изъяты оптовые партии табака и сигарет почти на 4 миллиона гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сотрудники СБУ разоблачили жителя Старобельска, который организовал канал нелегального перемещения табака из Российской Федерации. Товар мужчина получал вне таможенного контроля от сообщников из РФ, продавать сигареты собирался на Луганщине, используя личные связи среди коммерсантов.

Правоохранители остановили его во время транспортировки 5 тонн незаконно ввезенного табака. При осмотре обнаружили почти 400 мешков контрафакта ориентировочной стоимостью 3 миллиона гривен.

Также СБУ заблокировала поставки на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины контрафактных табачных изделий из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). У организатора трафика выявлено более 11 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения на более чем 800 тысяч гривен. Мужчину разоблачили при попытке переправки товара.

Следователи СБУ установили, что к контрабанде также причастны пятеро жителей Станицы Луганской и ОРДЛО. Участники группы перевозили контрабандный груз на самодельных плавсредствах через реку Северский Донец и складировали его в частном здании. Затем дельцы реализовывали контрафактную продукцию на Харьковщине.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины ведется следствие. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Читайте также:

СМИ: Зеленский лишил гражданства трех контрабандистов

 

Еще по теме

Прочее
Контрабанда
Места
Старобельск Рф Луганская область Станица Луганская

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
08:25
В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
11:55
«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами
11:16
«ЛНР» сообщила новые данные по COVID-19
10:46
«ДНР» сообщила о 97 новых случаях ковида и 11 умерших за сутки
10:41
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение на полигонах «ЛНР»
09:23
Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 апреля
21:09
Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском
все новости
20:40
Президент инициировал разработку законопроекта о недопустимости влияния олигархов на политику и экономику в Украине
20:28
Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать катерам ВСУ
20:19
СНБО введет санкции против еще 12 контрабандистов
20:03
Расследователи показали «любимую» дачу Путина: там он встречался с Януковичем
19:57
Украина получила только пятую часть от законтрактованных вакцин против ковида, сообщил Степанов. Но Pfizer уже в пути
19:19
Переселенец с инвалидностью отсудил пенсию за семь лет войны на Донбассе
19:18
В приоритете Донбасс: Зеленский рассказал о закрытом заседании СНБО
19:06
СБУ заблокировала масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО и России
18:48
Зеленский подписал закон, который приравнивает е-паспорта к бумажным документам
18:35
Россия перекрывает Керченский пролив для украинских судов. Киев протестует
17:59
Правозащитники призывают прекратить дискриминацию в отношении пенсионеров-переселенцев
17:19
Суд не установил канал утечки разговоров фигуранта дела MH17
17:12
Зеленский: Настало время конкретных предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО и ЕС
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
16:59
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности США из-за действий России
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция