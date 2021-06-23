В России заявили об эскалации в Европе и обвинили Украину в «провокациях»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Европе «взрывоопасна» и требует принятия решений по ее деэскалации. Об этом он сказал в ходе Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.



«В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения», – сказал Шойгу.



Кроме того, Россия настаивает на моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Шойгу заявил, что такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран.



Он также утверждает, что некоторые страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В частности, он заявил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО «спровоцировала очередной кризис на Донбассе», а в целом в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния.



«Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии», – заявил он.



Министр обороны РФ добавил, что «характерным примером являются учения Defender-Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса».



При этом он отметил, что ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США и подчеркнул, что итоги недавней встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов «подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога».

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