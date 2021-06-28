На Донбассе обстрелов с начала суток не зафиксировали

С начала текущих суток, 28 июня, в зоне конфликта на Донбассе обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



За минувшие сутки было зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате одного из обстрелов был ранен украинский военный.



Группировка «ДНР» в воскресенье заявила про один обстрел своих позиций в районе шахты 6/7 на окраине Горловки.



Группировка «ЛНР» нарушений «режима тишины не зафиксировала».