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Суд продлил арест генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова до конца августа

28 июня 2021, 17:56

Суд продлил арест генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова до конца августа

Голосеевский районный суд Киева продлил до 23 августа арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене, пособничестве в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает онлайн-издание «Ґрати» со ссылкой на прокурора по делу Ивана Кисилевича.

Прокурор настаивал на том, чтобы оставить Шайтанова под арестом, поскольку, по его мнению, продолжают существовать риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей по делу.

Адвокат Шайтанова Георгий Моисей, в свою очередь, считает, что его подзащитный не может уже влиять на следствие, поскольку дело рассматривается в суде по существу. Защитник также ссылался на то, что у Шайтанова за 14 месяцев пребывания под арестом серьезно ухудшилось здоровье. Поэтому просил суд отдать своего подзащитного на поруки двоих человек: бывшего автогонщика, участника боевых действий на Донбассе Алексея Мочанова и народного депутата Игоря Герасименко. Но суд отказал защите обвиняемого и продлил арест Шайтанову.

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие считает, что Шайтанов готовил в Украине теракты, за которые российская сторона обещала ему 200 тысяч долларов и паспорт РФ. Также его подозревают в подготовке убийства добровольца Адама Осмаева.

11 декабря 2020 года суд перешел к рассмотрению дела Валерия Шайтанова по существу. С начала рассмотрения дела по существу суд успел рассмотреть около трети письменных доказательств обвинения.

Адвокаты Шайтанова утверждают, что СБУ не могла расследовать дело, поскольку на момент задержания их подзащитный был сотрудником спецслужбы. Георгий Тигишвили отмечает, что судебное решение для прослушки, а также слежки СБУ получила в сентябре 2019-го. Подавая соответствующее ходатайство он сообщил суду, что Шайтанов не является сотрудником спецслужбы, таким образом, фактически подделал документы, чтобы получить разрешение на проведение негласных следственных розыскных действий.

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