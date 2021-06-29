Нидерланды заявили о ложных атаках российских истребителей на свой корабль вблизи Крыма

Министерство обороны Нидерландов выступило с заявлением о небезопасных действиях российских истребителей в отношении военного корабля Zr.Ms.Evertsen в Черном море.



Как отмечается в сообщении ведомства, инцидент произошел 24 июня, когда корабль находился к юго-востоку от Крыма.



«Самолеты неоднократно беспокоили Zr.Ms.Evertsen примерно с 15:30 до 20:30 по местному времени. Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-земля", предназначенными для поражения цели с воздуха. После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Zr.Ms.Evertsen», – заявили в Минобороны Нидерландов.



Там подчеркивают, что действия России нарушили право на свободное пользование морем и идут вразрез с взаимными договоренностями, изложенными в договоре INCSEA.



Капитан корабля Джордж Пастур заявил, что Zr.Ms.Evertsen находился в открытом море в международных водах и для этих агрессивных действий не было никаких причин.



Министр обороны Анк Бийлевельд-Схоутен назвала действия России «безответственными». Она добавила, что Нидерланды обратятся к России по этому поводу.



В Миноброны Нидерландов уточнили, что фрегат Zr.Ms.Evertsen является частью британской ударной группы и патрулирует Черное море вместе с британским HMS Defender. Корабли тренируются с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что их пограничные корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу эсминца. В российском ведомстве утверждают, что корабль был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».



Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Там подчеркивают, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявила британская сторона, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем заранее предупредили.