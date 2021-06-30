Путин обеспокоился «военным освоением» Украины

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что его беспокоит «начало военного освоения украинской территории».



Путин считает, что в Украине в скором времени появятся иностранные военные базы.



«По Конституции Украины там не может быть иностранных баз, могут быть учебные центры. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы, это касается жизни Российской Федерации и народа России, вот об этом мы должны думать», — подчеркнул он.

Власти Украины сообщали, что Великобритания поможет построить две военно-морские базы: одну на Черном море, вторую — на Азовском. При этом подчеркивалось, что на базах будут базироватья Военно-морские силы Украины.