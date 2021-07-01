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Дело Медведчука против СНБО рассмотрят в конце июля

01 июля 2021, 14:40

Дело Медведчука против СНБО рассмотрят в конце июля

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 28 июля продолжит рассмотрение дела по иску народного депутата Виктора Медведчука, который обжаловал санкции в свой адрес.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Ранее во время судебного заседания коллегия судей заслушала представителя СБУ, который представлен в деле как третье лицо. СБУ просит суд рассматривать дело в закрытом режиме, записывая при этом лишь звук. Свое решение относительно этого ходатайства суд вынесет 28 июля.

Во время судебного заседания 30 июня один из представителей Натальи Лавренюк сообщил, что для него продолжают оформлять доступ к гостайне.

Наталья Лавренюк — гражданская жена Тараса Козака, политического соратника Виктора Медведчука.

Другой представитель Лавренюк сообщил, что не смог ознакомиться с материалами дела, содержащими гриф «Для служебного пользования», поскольку СБУ не предоставила соответствующее разрешение. Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 3 августа.

Семьи Медведчука и Козка получили 42% долю в Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе 27 февраля 2014 года — уже на пятый день после завершения Майдана в Киеве. Как выяснила программа «Схемы», сумма сделки составила всего 40 тысяч долларов.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктор Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Также под санкции попали их компании, среди которых и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Власти Украины считают, что они занимались финансированием терроризма на Донбассе, в частности, поставляли топливо группировкам «ДНР» и «ЛНР».

Медведчук, который является кумом президентом РФ Владимира Путина, финансирование «Л-ДНР» отрицает.
14 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела относительно обжалования указа президента о применении санкций к Виктору Медведчуку.

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