ТЭС Ахметова больше остальных загрязнет воздух в Украине

Тепловая электростанция Бурштынская, что входит в «ДТЭК» Рината Ахметова, является крупнейшим загрязнителем атмосферы в Украине. Об этом в интервью «Экономической правде» сообщил министр окружающей среды Роман Абрамовский.



«Больше всего, если по атмосфере, то это тепловая электростанция Бурштынская (входит в "ДТЭК" Рината Ахметова)», — рассказал он.



По словам министра, у ведомства также есть перечень 100 крупнейших загрязнителей в Украине.



Он добавил, что правительство хочет поднять налог на СО2. «Это изменит мотивацию и тогда будет достаточно ценно увеличивать выбросы, потому что придется платить большой налог», — пояснил Абрамовский.



Сейчас этот налог составляет 10 гривен, и Минфин выступил с инициативой втрое поднять его и довести все остальные налоги на выбросы загрязняющих веществ к макроэкономическим показателям, которые сегодня существуют.



По мнению министра окружающей среды, «надо было бы поднять этот налог до уровня 12-15 евро за тонну».