Резников предупредил об «экологической катастрофе» на Донбассе

Экологическая катастрофа на Донбассе может произойти уже через несколько месяцев. Такое мнение высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области», — заявил Резников в комментарии «РБК-Украина».



Отмечается, что закрыв и затопив десятки шахт, группировки «ДНР» и «ЛНР» поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.



Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сказал изданию, что на подконтрольной Украине части региона объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил он.

Еще в феврале Резников предупредил, что ОРДЛО оказалось на грани экологической катастрофы. Тогда он утверждал, что радиоактивная вода дошла до горизонта питьевой воды в Донецкой области из-за затопления шахты «Юнком» группировкой «ДНР».



Однако позже в Минреинтеграции отметили, что у властей Украины нет точной информации о том, загрязнены ли радиацией грунтовые воды на неподконтрольной части Донецкой области. Там указали, что возможности провести исследования на неподконтрольной территории нет.