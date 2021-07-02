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Резников предупредил об «экологической катастрофе» на Донбассе

02 июля 2021, 14:09

Резников предупредил об «экологической катастрофе» на Донбассе

Экологическая катастрофа на Донбассе может произойти уже через несколько месяцев. Такое мнение высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области», — заявил Резников в комментарии «РБК-Украина».

Отмечается, что закрыв и затопив десятки шахт, группировки «ДНР» и «ЛНР» поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сказал изданию, что на подконтрольной Украине части региона объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил он.

Еще в феврале Резников предупредил, что ОРДЛО оказалось на грани экологической катастрофы. Тогда он утверждал, что радиоактивная вода дошла до горизонта питьевой воды в Донецкой области из-за затопления шахты «Юнком» группировкой «ДНР».

Однако позже в Минреинтеграции отметили, что у властей Украины нет точной информации о том, загрязнены ли радиацией грунтовые воды на неподконтрольной части Донецкой области. Там указали, что возможности провести исследования на неподконтрольной территории нет.

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