«Перекосы могут быть»: Пушилин рассказал, у кого из уехавших из ОРДО не заберут жилье

Глава «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что группировка намерена использовать жилье, оставленное уехавшими с неподконтрольной Украине части Донетчины. Однако забирать его будут якобы только в определенных случаях. Комментарий Пушилина по этому вопросу опубликовал телеграм-канал «Донбасс решает».



Он уверяет, что если собственник жилья «не преступник» и вовремя оплачивает коммунальные услуги, то ему ничего не грозит. При этом глава «ДНР» признал, что «перекосы могут быть».



«Этот вопрос долго обсуждался. К вопросам частной собственности надо подходить крайне аккуратно. Поэтому, те механизмы, которые разработаны, позволяют защитить частную собственность, за исключением определенных моментов, которые четко прописаны и зарегламентированы. Поэтому если граждане не являются преступниками по отношению к республике, если они являются добропорядочными плательщиками и прочее, которые находятся здесь, никаких проблем не будет», – заявил Пушилин.



«Но руку на пульсе держим и здесь перегибов быть не должно. На крайние случаи – есть суд для установления каких-то спорных моментов», – добавил он.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.



В мае на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».