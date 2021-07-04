Зеленский заявил, что украинский корвет будет достроен до конца 2023 года

В Турции уже заложен корпус украинского корвета, который должен быть достроен на украинской верфи до конца 2023 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 июля во время мероприятий по случаю Дня Военно-морских сил Украины в Одессе.



«Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», — сказал он.



Кроме этого, отметил президент, совместные проекты по обновлению корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава Украина реализует вместе с США и Великобританией.



«В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI», — сказал Зеленский.



В июле 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 таких катеров. 6 катеров США предоставит Украине как помощь. Остальные украинская армия сможет приобрести по желанию.



Также, по словам Зеленского, Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar.