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Зеленский заявил, что украинский корвет будет достроен до конца 2023 года

04 июля 2021, 14:07

Зеленский заявил, что украинский корвет будет достроен до конца 2023 года

В Турции уже заложен корпус украинского корвета, который должен быть достроен на украинской верфи до конца 2023 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 июля во время мероприятий по случаю Дня Военно-морских сил Украины в Одессе.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», — сказал он.

Кроме этого, отметил президент, совместные проекты по обновлению корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава Украина реализует вместе с США и Великобританией.

«В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI», — сказал Зеленский.

В июле 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 таких катеров. 6 катеров США предоставит Украине как помощь. Остальные украинская армия сможет приобрести по желанию.

Также, по словам Зеленского, Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar.

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