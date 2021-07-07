Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Москву на чемпионат мира

Украинская ассоциация футбола (УАФ) поддержала решение Аcсоциации пляжного футбола Украины об отказе национальной сборной по пляжному футболу от участия в чемпионате мира-2021. Он будет проходить с 21 по 29 августа в Москве.



В заявлении УАФ говорится, что эта позиция «абсолютно обоснованная и закономерная», учитывая рекомендации МИД и министерства молодежи и спорта Украины, а также опасность новой волны коронавируса в России.



В приказе министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 № 1554 «О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации» содержатся рекомендации о том, что всем спортивным федерациям стоит воздержаться от поездок в Россию на соревнования с целью избежать безосновательных задержаний членов сборных.



«МИД со своей стороны рекомендует реально оценивать ситуацию безопасности при планировании поездок в Россию для всех граждан Украины. Именно вопросы безопасности, как для футболистов, так и для наших болельщиков, в том числе в контексте вспышки новой волны пандемии COVID-19 и наиболее опасного сегодня штамма этой болезни – "Дельта", является ключевым при принятии решений об участии в соревнованиях на территории России», – подчеркивают в УАФ.



Там напомнили, что Минздрав Украины ввел новые меры в связи со вспышкой этого штамма в России.



«Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность – их жизни или здоровью, то решение об отказе от участия в мероприятиях, которые происходят в РФ, является абсолютно логичным», – резюмировали в УАФ.