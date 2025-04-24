В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожен в результате операции на территории аэродрома «Ростов-на-Дону Центральный». Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).



«Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на россии — на территории аэродрома "ростов-на-дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером «35», — сказано в сообщении ГУР.



Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета 50 миллионов долларов.

На днях пилоты 108-го горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ заранее обнаружили передвижение российских войск и остановили штурм на Северском направлении.