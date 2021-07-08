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В СНБО пояснили, почему не закрыли предприятия Фирташа

08 июля 2021, 14:59

В СНБО пояснили, почему не закрыли предприятия Фирташа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему не закрыли предприятия бизнесмена Дмитрия Фирташа, несмотря на введенные против него санкции. Об этом он сказал в интервью «24 каналу».

«На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это ерунда», – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что людей нельзя «выбросить на улицу».

«Он [Фирташ] сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть. Он ограничен в очень многих вещах. Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли – мы же не враги Украины, люди должны работать», – сказал секретарь СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня ввел полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Санкции против Фирташа были введены за его участие в титановом бизнесе.

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