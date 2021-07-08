«Прямой угрозы не поступало»: Арестович – об отключении мобильной связи Vodafone в ОРДЛО

В последние дни в соцсетях активно распространяются слухи о том, что якобы осенью в ОРДЛО отключат мобильную связь Vodafone. Данную ситуацию «Новостям Донбасса» прокомментировал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Вопрос обеспечения мобильной связью относится к компетенции экономической подгруппы ТКГ. По словам Арестовича, эта тема входит сейчас в повестку обсуждений.



«Вопрос предоставления услуг мобильной связи компанией "Vodafone-Украина" обсуждается. У ОРДЛО есть определенные претензии. Прямой угрозы отключить связь не поступало – таким образом они усложнят еще больше жизнь людей на той территории», – подчеркивает спикер украинской делегации в ТКГ.



Компания Vodafone на момент подготовки материала не ответила на запрос «Новостей Донбасса» по данной проблеме.



Следует отметить, что поводом для возникновения подобных слухов стали заявления группировки «ЛНР» о якобы долгах компании Vodafone за потребленную электроэнергию и возможном отключении ее оборудования от электроснабжения по этой причине.

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