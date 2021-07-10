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На неподконтрольной Луганщине от ковида умерли два человека, 45 – заболели

10 июля 2021, 10:41

На неподконтрольной Луганщине от ковида умерли два человека, 45 – заболели

В отдельных районах Луганской области медики зафиксировали 45 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки два человека умерли от осложнений.

Таким образом, с начала пандемии на неподконтрольной Луганщине зарегистрировали 495 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего зарегистрировали 5 469 случаев заражения. Выздоровели 4 612 человек.

Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом  на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

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