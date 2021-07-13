Под посольством РФ в Вене напомнили об ответственности Москвы за крушение MH17

Источник: Укринформ

У посольства РФ в Вене в понедельник прошла демонстрация в память о жертвах рейса MH17, сбитого в небе над Донетчиной летом 2014 года. Об этом передает «Укринформ».



Участники хотели напомнить РФ о ее ответственности в авиакатастрофе.



«Акция призвана напомнить, что именно Россия несет ответственность за гибель 298 человек на борту малайзийского "Боинга" рейса МН17 семь лет назад. Международное расследование четко установило, что лайнер был сбит с доставленного из России зенитно-ракетного комплекса "Бук", и назвал имена четырех подозреваемых. Все они находятся в России, отказывается полностью взаимодействовать с расследованием и судом по делу МН17», — заявил соорганизатор акции, член «Общества украинской молодежи Австрии» Тарас Пиняжко.



Участники держали в руках флаги стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, и плакат с надписью «Putin ist ein Kriegsverbrecher» ( «Путин — военный преступник»). В память о жертвах рейса МН17 также были зажжены свечи.



Акция прошла мирно, из посольства России к демонстрантам никто не вышел.