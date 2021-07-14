На Луганщине в беспилотники ОБСЕ стреляли по разные стороны линии фронта

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время пролетов над жилыми районами в подконтрольной властям Трехизбенке и неподконтрольной Кадиевке в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



В оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов, 50 км от Луганска) в направлении беспилотника выстрелили из стрелкового оружия 55 раз. Огонь велся с трех направлений.



Находясь в Трехизбенке (32 км от Луганска), наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 400–600 м от их местоположения.



В обоих случаях о запуске беспилотников СММ было объявлено заранее.



После приземления беспилотников команда миссия покинула указанные районы.