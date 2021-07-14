Боевики обстреляли прифронтовое село на Луганщине

Село Катериновка попало под обстрел 13 июля. Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Село Катериновка Попаснянского района Луганской области попало под обстрел 13 июля. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.



Как уточняют волонтеры, обстрел произошел примерно с 21:00 до 23:00. В результате были повреждены хозяйственные постройки в одном из частных дворов.



Пострадавших среди мирных жителей нет.

Последствия обстрела 13 июля. Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

«Сегодня сотрудники гуманитарного центра "Пролиска – Золотое", работающего при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, приехали в прифронтовой населенный пункт, чтобы провести мониторинг и узнать актуальные потребности. Кроме того, все желающие, после пережитых из-за обстрелов стрессов, могли записаться на консультацию к психологу», – говорится в сообщении миссии.



В «Пролиске» рассказали, что на данный момент в Катериновке проживают 194 человека. Здесь работает один магазин, фельдшерско-акушерский пункт и клуб. Рейсовый автобус заезжает в село всего два раза в неделю.