Депутаты «Единой России» приехали на агитфорум в Луганск

Символика партии «Единая Россия» на форуме в Луганске

В неподконтрольном Украине Луганске сегодня проходит «Форум граждан России», в котором принимают участие представители группировок «ДНР» и «ЛНР», а также российской провластной партии «Едина Россия».



Кроме того, на форум прибыли представители самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.



Фактически форум носит агитационный характер в поддержку партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут в РФ в сентябре. Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.



«Семь лет мощной поддержкой для нас была и есть лидирующая российская партия — "Единая Россия"», — заявил во время вступительного слова глава «ЛНР» Леонид Пасечник. При этом в предыдущие годы в ОРДЛО «Единую Россию» практически не упоминали. Как правило, члены «Л-ДНР» говорили о «помощи» России в целом или ее президента Владимира Путина.



«Замглавы МИД ДНР» Наталья Михайлова зачитала приветствие участникам форума от имени главы формирования Дениса Пушилина. В тексте прямо говорится, что жители Донбасса с российскими паспортами «наравне со всеми гражданами РФ могут влиять на политическую жизнь России, определять направления ее дальнейшего развития, реализуя свое избирательное право».



Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что уже более 600 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российское гражданство в упрощенном порядке.



Помимо Володацкого на форуме «Единую Россию» также представляют нынешние депутаты Госдумы Артем Туров, Игорь Станкевич, Лариса Тутова, представители волгоградской и костромской областных дум, «бывший премьер-министр ДНР» Александр Бородай, который баллотируется в российский парламент.

Сейчас в ОРДЛО идет активная пропаганда получения российского СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета). Он нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госудуму РФ.



Завтра, 15 июля, подобный форум пройдет в Донецке.