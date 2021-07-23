В Северодонецке полиция раскрыла убийство супругов-бизнесменов почти 20-летней давности

На Луганщине правоохранители раскрыли убийство супругов-бизнесменов, которое произошло 19 лет назад. Подробности дела сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.



В августе 2002 года в Северодонецке пропали супруги – мужчина и женщина, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке. Правоохранители тогда нашли со следами огнестрельных повреждений автомобиль «Газель», которым обычно управляла исчезнувшая женщина. После четырех месяцев поиска в лесном массиве на окраине Северодонецка был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Оперативники отрабатывали много версий преступления и продолжали поиски пропавшего мужчины, но его так и не нашли.



По словам Погукай, в начале 2021 года полицейские получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Но для того, чтобы это доказать, учитывая столь длительное время с момента его совершения, оперативникам пришлось поднять все материалы и собрать дополнительные доказательства.



Только когда следователи были уверены, что не ошибаются, подозреваемого в убийстве пригласили в полицию. Ему предъявили доказательства, а мужчина сознался и рассказал о том, как его «нанял» друг детства, предложив в дальнейшем разделить бизнес супругов, о том, что после убийства женщины он вместе с партнером по бизнесу убитой и его другом, заманили в «ловушку» ее мужа, вывезли его в лесополосу, где застрелили, и указал местонахождение убитого.



Вчера, 22 июля, полиция с экспертами и кинологами обследовала место, на которое указал фигурант, и там были найдены человеческие останки. Следователи назначили ряд необходимых экспертиз, после проведения которых фигуранту будет объявлено о подозрении.

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