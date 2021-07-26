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Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ

26 июля 2021, 21:27

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ

Президент Владимир Зеленский сменил ряд высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

В частности, уволен первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, который также освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Его место занял Сергей Андрущенко, который до этого занимал должность заместителя главы СБУ.

Василий Малюк уволен с должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчука и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Кадровые изменения прошли на фоне проработки законопроекта о реформе спецслужбы. В Офисе президента отмечают, что целью указанных увольнений стало обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства.

«Никакой альтернативы реформе Службы нет, и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению», — сказал Зеленский.

«Вторая задача — существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать», — добавил он.

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