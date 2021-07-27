Около 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 26 июля, в Украине выявили 681 новый случай заражения коронавирусом, что на 468 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 515 человек, а 27 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 249 344 человека. Из них выздоровели 2 184 880 пациентов, а 52 876 человек умерли.



Вчера провели 44 739 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.