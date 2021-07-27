На Луганщине — 41 новый случай COVID-19, четыре пациента умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 41 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Девять заболевших зафиксировано в Лисичанске, 7 — в Северодонецке, 5 — в Попасной, по 4 — в Новоайдаре и Станице Луганской, по 2 — в Северодонецке, Меловом, Новопскове, Сватово и Старобельске, по 1 — в Кременной и Марковке.



В результате осложнений умерли 55-летняя женщина из Рубежного, две 72-летние женщины из Кременского района, 67-летняя женщина из Станицы Луганской.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 041 случае. Из них 25 719 человек выздоровели, 971 — умер.

За понедельник, 26 июля, в Украине выявили 681 новый случай заражения коронавирусом, что на 468 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 515 человек, а 27 умерли.